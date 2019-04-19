بالفيديو.. موهبة البرتغال يستعد لتحطيم “محرز” !!

يستعد فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي للتعاقد مع الموهبة البرتغالية الشابة “جواو فيليكس” لاعب “بنفيكا” لتقوية خط هجومه في الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي فإن السيتي جاهز لدفع 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس مع بنفيكا.

ويُعتبر صاحب ال19 عاما حديث الأندية الأوروبية الكبرى مؤخرًا بعدما إنفجرت موهبته وسجل هذا الموسم 16 هدفًا وصنع 9 حتى الآن.

وفي حال ترسيم الصفقة فإن ذلك سيُحطم الصفقة التاريخية للنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الذي يُعتبر أغلى صفقة في تاريخ “السيتيزن” ب60 مليون جنيه إسترليني.