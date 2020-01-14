بالفيديو.. “ميتز” يُكافئ “أوكيدجة” بعد مواجهة ستراسبورغ

نال الحارس الدولي الجزائري “ألكسندر أوكيدجة” الإعتراف داخل أسوار فريقه “ميتز” بعد أدائه الرائع في مواجهة “ستراسبورغ” سهرة السبت.

حارس الخضر قام بعديد التصديات الحاسمة في مواجهة ستراسبورغ التي انتهت بفوز ميتز بهدف يتيم دون رد في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

الحساب الرسمي لميتز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كشف حصول شبيه “دي خيا” على لقب أفضل لاعب في مواجهة ستراسبورغ من جانب ميتز.

الحساب اضاف ان الحارس الثالث لمحاربي الصحراء تحصل على نسبة تصويت من جانب جماهير الفريق العنابي وصلت ل71 بالمائة.