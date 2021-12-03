بالفيديو.. ميريزاق:”هدفنا الأول هو التتويج بكأس العرب”

أكد لاعب المنتخب الوطني “حسام الدين ميريزاق” أن الهدف الرئيسي للخضر هو التتويج بالمونديال العربي.

كما قال متوسط ميدان الخضر في المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الجمعة قبل لقاء لبنان غدا.

“أشكر جميع اللاعبين الذين رحبوا بي وسهلوا لي المُهمة وخاصة الطاقم الفني بقيادة المُدرب مجيد بوقرة الذي منح لي الفرصة لاثبات امكانياتي”.

كما أضاف:”ان شاء الله سنذهب بعيدا في هاته الدورة، قدمت مباراة جيدة أمام السودان وقادر على تقديم الأفضل مُستقبلا”.

كما ختم:”هدفنا الأول والأوحد هو التتويج باللقب العربي لكننا سنخوض المنافسة مباراة بمباراة”.

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وعبر المٌدافع المحوري “مهدي تاهرات” عن رغبة المنتخب الوطني في الذهاب بعيدا خلال منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر فيفا 2021.

كما قال لاعب الغرافة القطري اليوم الجمعة في المنطقة المختلطة التي تسبق مواجهة لبنان المُقررة غدا السبت.

“أشعر بأنني أتواجد في أحسن حال، ظروف اجراء المنافسة استثنائية، لدينا تشكيلة متوازنة فهي خليط بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة”.

كما أضاف:”نحن نهدف للذهاب بعيدا في المنافسة، وسنعمل المستحيل لتحقيق ذلك، جميع المباريات مهمة ومباراة الغد أمام لبنان صعبة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للخصم”.

وختم:”نُريد الفوز أمام لبنان لتحقيق التأهل قبل مباراة الجولة الأخيرة”.