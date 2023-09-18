بالفيديو.. “مير” فرنسي يرفض تزويج حراڤ جزائري من أجنبية

رفض عمدة مدينة شارفيو شافانيو الاحتفال بزواج فرنسية ومواطن جزائري في وضع غير نظامي. وكان روبرت مينارد الكبريتي، رئيس بلدية بيزييه، قد اتخذ قرارًا مماثلاً مؤخرًا.

وتم رفض زواج رجل جزائري في وضع غير قانوني من امرأة فرنسية من قبل عمدة شارفيو شافانيو، جيرار ديزيمبت.

وأكد الأخير في مقطع فيديو أن الرجل يريد بشكل أساسي استغلال نقابته لتسوية وضعه.

وأكد المستشار أن المواطن الجزائري “لا علاقة له بنا” ويجب طرده من الإقليم.

“صحيح، أنا أرفض الزواج من مواطن جزائري. لماذا؟ لأن هذا الشخص في وضع غير نظامي على أراضينا. منذ أكثر من 4 سنوات. انتهت تأشيرته في 15 جوان 2019. وهو يعمل بشكل غير قانوني منذ 4 سنوات.

وأوضح في ذات الفيديو: “لم يلاحظ أحد ذلك. وكانت الطريقة الوحيدة التي وجدها للحصول على تسوية قانونية هي الزواج من امرأة فرنسية”.

كما أعلن رئيس البلدية أنه اتصل بالنيابة العامة والمحافظ حتى لا يضطر إلى إجراء الحفل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها جيرار ديزيمبتي، المنتخب من حزب الاسترداد، الجدل بهذه الطريقة.

وفي مارس الماضي، قدم خصمه على أنه “مامادو البونوبو الذي يظهر أردافه”، خلال تبادل رسائل نصية، بحسب صحيفة “دوفيني ليبريه”.

وفي عام 2017، رفض أيضا إنشاء مدرستين مشتركتين له لدروس اللغة العربية والتركية. ليتم تسليمها هناك، لأسباب أمنية.

وقد تزايدت حالات رفض رؤساء البلديات الفرنسيين الزواج من أجانب غير شرعيين في الأشهر الأخيرة.

وفي جويلية الماضي، أرسل روبرت مينارد جزائرياً آخر يريد الزواج، خوفاً مرة أخرى من زواج صوري.

وقال الزوجان إنهما يريدان تقديم شكوى. وأوضح رفيق السري لـ Midi Libre: “أشعر بالخجل من فرنسا. أعامل كمجرم عندما”. وأدت هذه القضية في نهاية المطاف إلى طرد المواطن الجزائري.

https://www.facebook.com/reel/873750557496858