بالفيديو.. مير فرنسي يرفض زواج حراڤ جزائري من أجنبية

رفض رئيس بلدية بيزييه تنظيم حفل الزفاف المزمع عقده يوم الجمعة بين امرأة فرنسية وجزائري. ووفقا له ، فإن الشاب الجزائري في وضعية غير قانونية ولديه التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وردا على سؤال من BFMTV، أكد رئيس بلدية بيزيرز روبرت مينارد اليميني أنه يرفض هذا الزواج. خلال حفل كان مقررًا اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحًا.

وحسب ذات المتحدث فإن الشابى الفرنسية تبلغ من العمر 29 عامًا والشاب الجزائري يبلغ من العمر 23 عامًا. ويخضع للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

وأضاف “إنها ليست مشكلة الزواج الوهمي . إنها حقيقة أننا نجبر رئيس البلدية على الزواج من شخص ليس في وضع غير قانوني فحسب. بل كان ملزمًا أيضًا منذ أوت الماضي. بمغادرة الإقليم”.

وأوضح عضو مجلس المدينة أيضًا أنه استقبل السيدة الفرنسية البالغة من العمر 29 عامًا والتي أرادت الزواج. لكنه قطع المناقشة بعد عشر دقائق، عندما أدرك أنها سجلت محادثتهما.

وتابع “لدهشتي، لم أتعامل مع سيدة محطمة ولكن بخطاب متشدد، لا أفهم لماذا وضعوني في هذا الموقف”.