بالفيديو.. ميسي ثاني لاعب يُضيع ركلتي جزاء في تاريخ المونديال

دخل سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تاريخ منافسات كأس العالم.

حيث أصبح لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ثاني لاعب يُضيع ركلتي جزاء في تاريخ المونديال.

وذلك بعد المهاجم الغاني السابق، أسامواه جيان، الذي سبق ميسي لتضييع ركلتي جزاء في كأس العالم.

وضيع ميسي ركلة جزاء أمام إيسلندا في مونديال روسيا 2018، قبل أن يُضيع منذ قليل ركلة جزاء أمام بولندا في مونديال قطر 2022.