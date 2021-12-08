بالفيديو.. ميسي: “لا أعلم لماذا فزت بالكرة الذهبية السابعة”

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في رده على سؤال ابنه تياغو، بأنه لا يعلم لماذا فاز بالكرة الذهبية السابعة.

وانتشر مقطع فيديو، لميسي، خلال استقباله مجلة “فرانس فوتبول”، ببيته لالتقاط صور له وعائلته مع الكرات الذهبية التي فاز بها.

وخلال هذه الزيارة، سأل إبن ميسي، تياغو، والده: “لماذا يوجد 7 كرات، أنت تملك ستة، متى فزت بالكرة السابعة”.

كما رد ميسي: “فزت بها اليوم”، ليسأل تياغة من جديد: “لماذا فزت بها”، فرد ميسي وهو يبتسم: “لا أعلم”.

يذكر أن تتويج ليونل ميسي، بالكرة الذهبية السابعة، أثارت الكثير من الجدل، حيث اعتبر البعض أن ليفاندوفسكي، هو الأحق للتتويج بها.