بالفيديو.. ميسي: “لم اكن أريد الانتقال إلى باريس سان جيرمان”

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للحديث عن مغادرته نادي برشلونة، والانتقال إلى باريس سان جيرمان، مؤكدا بأنه لم يكن يرغب في ذلك.

ونقلت شبكة “أر أم سي”، تصريحات ميسي، التي أدلى بها في ندوة صحفية مع ناديه الحالي لنادي انتر ميامي الأمريكي.

وقال ميسي: “انتقالي إلى نادي باريس سان جيرمان، لم يكن من بين الامور التي كنت أرغب فيها، لم أرغب في مغادرة برشلونة”.

كما أضاف ليونيل ميسي: “حاليا أشعر بسعادة كبيرة، كوني اتخذت الوقت الكافي من التفكير، لذا انتقالي إلى ميامي كان سهلا، واندمجت بسهولة كبيرة”.