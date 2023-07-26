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الرياضة

بالفيديو.. ميسي هدافا ويحصد أول جائزة له مع انتر ميامي

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. ميسي هدافا ويحصد أول جائزة له مع انتر ميامي
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واصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أمس الثلاثاء، تألقه لثاني مباراة على التوالي مع ناديه الجديد إنتر ميامي، في مواجهة أتلانتا.

وقاد ميسي، فريقه إنتر ميامي، لتحقيق فوز جديد، على حساب أتلانتا، برباعية نظيفة، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الدورين الأمريكي والمكسيكي.

كما ساهم ميسي، بهدفين، وتمريرة حاسمة، في هذا الفوز العريض الذي أحرزه ناديه انتر ميامي، رافعا رصيده لثلاثة أهداف من مبارتين.

ونال ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، وهي أول جائزة يتوّج بها بألوان ناديه الجديد إنتر ميامي.

رابط دائم : https://nhar.tv/pucOu
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