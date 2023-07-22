بالفيديو.. ميسي هدافا في أول ظهور له مع انتر ميامي

سجل النجم العالمي ليونيل ميسي، أول مشاركة له مع ناديه الجديد انتر ميامي الأمريكي، فجر اليوم السبت، في مواجهة كروز أزول المكسيكي، بكأس الرابطة.

وشارك ميسي، بديلا في هذه المباراة، بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، أين كان فريقه متقدما بهدف على كروز ازول.

كما تمكن النجم الأرجنتيني، من منح الفوز لناديه في هذا اللقاء بعد تسجيله هدفا عالميا، في الدقيقة الـ94، من مخالفة مباشرة.