بالفيديو.. ميسي هداف ويقود ميامي لربع نهائي كأس الدوري الأمريكي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ناديه انتر ميامي الأمريكي، للتأهل إلى ربع نهائي كأس الدوريالامريكي، بعد فوزهم أمام أورلاندو سيتي.

وواصل ميسي، تألقه، من خلال تسجيله ثنائية كاملة في هذه المباراة التي انتهت بفوز انتر ميامي، بنتيجة ثثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح النجم الأرجنتيني، باب التهديف لناديه في الدقيقة السابعة، قبل إضافته الهدف الثالث في الدقيقة الـ71.

يذكر أن ليونيل ميسي، انتقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لنادي انتر ميامي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.