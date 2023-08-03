بالفيديو.. ميسي هداف ويقود ميامي لربع نهائي كأس الدوري الأمريكي
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ناديه انتر ميامي الأمريكي، للتأهل إلى ربع نهائي كأس الدوريالامريكي، بعد فوزهم أمام أورلاندو سيتي.
وواصل ميسي، تألقه، من خلال تسجيله ثنائية كاملة في هذه المباراة التي انتهت بفوز انتر ميامي، بنتيجة ثثلاثة أهداف مقابل هدف.
وافتتح النجم الأرجنتيني، باب التهديف لناديه في الدقيقة السابعة، قبل إضافته الهدف الثالث في الدقيقة الـ71.
يذكر أن ليونيل ميسي، انتقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لنادي انتر ميامي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
Doblete de MESSI 2️⃣#MIAvORL | 3-1 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/8ryNpYhBZK
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023
MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯
Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023