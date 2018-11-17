بالفيديو.. ميسي وبوغبا يتناولان الغداء على أنغام “دحمان الحراشي” !!

تناول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجبة غداء رفقة زوجته أنتونيلا، ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، في أحد مطاعم مدينة دبي الإماراتية.

وإنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه الثلاثي حول مائدة غداء على أنغام الموسيقى الجزائرية.

وأغنية الشعبي للمرحوم دحمان الحراشي، “يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي”.