بالفيديو.. ميسي ورونالدو الظاهرة يقودان تشكيلة محرز المثالية

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” عن تشكيلة الأحلام الخاصة به والمُكونة من 5 لاعبين.

قائد المنتخب الوطني الجزائري قال في تصريحات للقناة الرسمية للسيتيزن:”لو لعبت بفريق مُكون من 5 لاعبين سألعب بخطة 1-1-1-2″.

وأضاف:”في الحراسة سأختار فابيان بارتاز، في الدفاع سأختار نغولو كانتي لأنه جيد جدا في قطع الكرات، في وسط الميدان سأضع نفسي”.

وختم:”أما في الهجوم فسأختار الظاهرة البرازيلي رونالدو وخلفه ليونيل ميسي، أنا وميسي للمراوغة وتقديم الكرة لرونالدو الذي سيتكفل بالإنهاء”.