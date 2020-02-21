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بالفيديو.. ميسي ورونالدو الظاهرة يقودان تشكيلة محرز المثالية

الرياضة
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بالفيديو.. ميسي ورونالدو الظاهرة يقودان تشكيلة محرز المثالية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” عن تشكيلة الأحلام الخاصة به والمُكونة من 5 لاعبين.

قائد المنتخب الوطني الجزائري قال في تصريحات للقناة الرسمية للسيتيزن:”لو لعبت بفريق مُكون من 5 لاعبين سألعب بخطة 1-1-1-2″.

وأضاف:”في الحراسة سأختار فابيان بارتاز، في الدفاع سأختار نغولو كانتي لأنه جيد جدا في قطع الكرات، في وسط الميدان سأضع نفسي”.

وختم:”أما في الهجوم فسأختار الظاهرة البرازيلي رونالدو وخلفه ليونيل ميسي، أنا وميسي للمراوغة وتقديم الكرة لرونالدو الذي سيتكفل بالإنهاء”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777788

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