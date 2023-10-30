بالفيديو.. ميسي ومبابي حاضران في حفل الكرة الذهبية

سجل النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي، كيليان مبابي، حضورهما اليوم الإثنين، في حفل الكرة الذهبية.

ونشر الحساب الرسمي للكرة الذهبية، على منصة “X”، مقطع فيديو، يبرز لحظة وثول ميسي، ومبابي، لحفل توزيع الجوائز.

كما سجل العددي من النجوم المرشحين للتتويج بهذه الجائزة، للحفل، على غرار كل من هالاند، فينيسيوس وغيرهم.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، الكشف عن اسم المتوج بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب لسنة 2023.