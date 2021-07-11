بالفيديو.. ميسي ونايمار يصنعان الحدث بعناق حار بعد نهائي “كوبا أميريكا”

صنع نجما الأرجنتين والبرازيل، ليونيل ميسي ونايمار جونيور، الحدث بعد نهائي “كوبا أميريكا” بعناق حار ومؤثر، ظهر فيه قائد السامبا حزينا بالخسارة في حين سعى قائد التانغو لمواساته.

ولم تستمر حالة الصدمة التي عاشها نجم باريس سان جيرمان طويلا، بإعتباره ظهر دقائق بعد ذلك وهو بصدد الضحك والمُزاح رفقة “البرغوث” وليوناردو باريدس في لقطة أثارت إستياءً كبيرا في البرازيل، بعدما إعتبر الأنصار بأن قائدهم لم يبذل المجهود اللازم للإبقاء على اللقب في “الماراكانا”.

وكانت الأرجنتين، قد تغلبت على غريمها التاريخي، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، بهدف دون رد حمل توقيع أنخيل دي ماريا.