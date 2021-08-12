بالفيديو.. ميسي يخوض أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء خلال تدريبات فريقه الجديد باريس سان جيرمان اليوم الخميس، حيث إلتقى لأول مرة بزملائه الجدد أين استقبل بالأحضان من طرف اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، والفرنسي كيليان مبابي.

وتعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ليونيل ميسي في صفقة حرة لمدة موسمين مع قابلية التجديد لموسم ثالث في صفقة القرن بعدما ظل اللاعب لمدة 17 عاماً مرتبطاً باسم برشلونة الإسباني.

وتواجد ليونيل ميسي صباح اليوم في تدريبات باريس سان جيرمان وقام بمصافحة كافة اللاعبين وكان أبرز ممن قاموا بتحيته كل من سيرجيو راموس الغريم السابق في الدوري الاسباني وكيليان مبابي ودوناروما ونيمار وغيرهم من نجوم الفريق.

بعدها قام ليونيل ميسي بدخول قاعة الألعاب البدنية التي قام فيها بأداء العديد من التدريبات بعدها توجه الى ملعب المران الجماعي.

وسيطرت حالة من التفاؤل على البرغوث الأرجنتيني وفق ما رصدته عدسات باريس سان جيرمان وأظهر مهارات فنية رائعة في التدريبات.