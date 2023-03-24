بالفيديو.. ميسي يذرف الدموع قبل إنطلاق مواجهة الأرجنتين ضد بنما

صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحدث أمس الخميس، قبل مواجهة منتخب بلاده لبنما وديا، بعد أن ذرف الدموع قبل المواجهة.

وصنعت الجماهير الأرجنتينية أجواء خيالية، للترحيب بأبطال العالم في أول مواجهة لهم داخل الديار، بملعب “المونيمونتال”منذ كأس العالم.

وقامت الجماهير الأرجنتينية، بتحية المنتخب الأرجنتيني، الأمر الذي جعل اللاعبين في صورة الحارس مارتينيز وليو ميسي يذرفان الدموع تأثرا بالموقف.

يجدر للإشارة، إنتهى اللقاء، بفوز منتخب الأرجنتين على بنما بهدفين من دون مقابل، في مباراة ودية أُقيمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.