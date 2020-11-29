بالفيديو.. ميسي يسجل أمام أوساسونا ويخلد ذكرى مارادونا

خلد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الأحد، ذكرى الأسطورة دييغو مارادونا، بطريقة خاصة، خلال المباراة التي جمعت برشلونة، بنادي أوساسونا.

وبعد تسجيله الهدف الرابع، في مرمى أوساسونا، قام ليونيل ميسي، باحتفال خاص، خلد من خلاله ذكرى مواطنه دييغو مارادونا.

وقام ميسي، بخلع قميص برشلونة، واحتفل بهدفه، بقميص فريق نيولز أولد بويز، الذي لعب له مارادونا في نهاية مسيرته، وهو نفس النادي الذي بدأ فيه ميسي مشواره الكروي.

وقام نادي نيولز أولد بويز، نشر فيديو للطريقة التي احتفل بها ميسي بهدفه، والتي توضح العلاقة الكبيرة التي كانت تربطه بمواطنه دييغو مارادونا.