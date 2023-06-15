بالفيديو.. ميسي يسجل مع الأرجنتين أسرع هدف في مشواره

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الخميس، رقم قياسي جديد في مشواره، خلال مشاركته في ودية منتخب الأرجنتين، وأستراليا.

وقاد النجم الأرجنتيني، ميسي، تشكيلة منتخبه في هذه المباراة الودية التي جمعتهم بأسيتراليا، والتي تدخل ضمن تحضيرات المنتخبين.

كما تمكن النجم العالمي، بعد دقيقة و19 ثانية، فقط عن انطلاق هذه المباراة، من افتتاح باب التسجيل لصالح منتخب التانغو.

ويعد هذا الهدف الذي سجله ميسي (35 عاما)، اليوم الخميس، في مرمى منتخب أستراليا، أسرع هدف في مشواره الكروي.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني، الشوك الأول من هذه المباراة الودية، لاصالحهم، بهدف دون رد، على حساب المنتخب الأسترالي.