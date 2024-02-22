بالفيديو.. ميسي يصنع الحدث بمراوغته للاعب مُصاب

عرفت مواجهة أنتر ميامي أمام ريال سالت، اليوم الخميس، في إفتتاح الموسم الجديد من الدوري الأمريكي، حادثة طريفة كان بطلها النجم ليو ميسي.

وفي الدقيقة الـ44 من عمر المواجهة، قاد ليونيل ميسي هجمة في محاولة للتسجيل، وقام بمراوغة مدافعين للفريق المنافس، أحدهما كان مُصابا وملقى على الأرض.

حيث قام ميسي برفع الكرة فوق اللاعب الملقى على الأرض، وأكمل اللعب وسدد الكرة، رغم معاناة المدافع من إصابة.

كما تعرض ميسي لإنتقادات لاذعة بسبب هذه الحادثة. واعتبروا هذا التصرف بعيد عن الروح الرياضية تجاه اللاعب المصاب.

وللإشارة، بصم ميسي على هدف وتمريرة حاسمة في المواجهة التي إنتهت لصالح فريقه إنتر ميامي.