بالفيديو.. ميسي يعود إلى تدريبات “البياسجي” وسط ترحاب كبير
بقلم عزيز طالبي
كشفت إدارة البياسجي، اليوم الأربعاء، عن عودة الأيقونة الأرجنتينية ليو ميسي إلى التدريبات رفقة زملائه. بعد غياب طويل.
وقالت إدارة البياسجي عبر الصفحة الرسمي للنادي على “تويتر” اليوم “ليو ميسي يعود إلى مركز التدريبات هذا الصباح بعد فوزه بكأس العالم”.
كما نشرت عدد من فيديوهات ليو ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر وسط ترحيب كبير من عشاقه. ورفقائه اللاعبين أبرزهم نيمار.
يذكر. أن إدارة النادي الباريسي منحت ميسي فترة راحة طويلة من اجل استغلالها جيّدا رفقة عائلته في مقسط رأسه بالأرجنتين للاحتفال بالفوز بالمونديال.
A guard of honour for our World Champion! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/OHIkKALbUl
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2023
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