بالفيديو.. ميسي يهدي زملائه بالمنتخب الأرجنتيني 35 أيفون من ذهب

كشفت تقارير إعلامية عالمية، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أهدى زملائه بالمنتخب الأرجنتيني أجهزة أيفون مرصعة بالذهب.

ونشرت الشركة المُصنعة للهواتف “أي ديزاين غولد“، عبر حسابها الرسمي على الأنستغرام، صورا 35 هاتف أيفون 14 برو ماكس، مصنوع من الذهب ذو عيار 24 قيراط.

ويحمل كل هاتف إسم ورقم اللاعب في المنتخب وشعاره، وعبارة أبطال مونديال 2022، كهدية من ميسي لطاقم المنتخب الأرجنتيني.

وحسب ذات المصدر، فإن تكلفة هذه الهواتف تُقدر بـ175 ألف جنيه إسترليني.