بالفيديو.. ميسي يوضح ويقدم اعتذاراته

قدم النجم الارجنتيني، ليونيل ميسي، اعتذاراته الرسمية، بعد سفريته الأخير إلى السعودية، وتغيبه عن التدريبات دون موافقة مسؤولي باريس سان جيرمان.

ونشر ميسي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قدم من خلاله اعتذاراته لزملائه في البي ىس جي.

وقال ميسي، في كلمته: “أعتذر لزملائي، والنادي، كنت أضن أننا سنحصل على يوم عطلة مثلما تعودنا عليه بعد كل مباراة”.

كما أضاف: “كنت قد برمجت هذه الرحلة في وقت سابق، ولم اتمكن من تأجيلها، كوني كنت قد أجلت في وقت سابق”.

وختم ليونيل ميسي، كلمته هذه قائلا: “اعتذر مجددا من زملائي، وأنا في انتظار ما تقرر إدارة الفريق”.