بالفيديو.. “ميسي” يُسجل مُخالفة عالمية ويصل لهدفه ال600 في مسيرته

وصل النجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي” أمسية اليوم الأحد لهدفه ال600 في مسيرته الكروية الإحترافية مع نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

عندما سجل هدف التقدم للبارصا في اللقاء الجاري حاليا ضد أتلتيكو مدريد بملعب “الكامب نو” لحساب الجولة 27 من الليغا.

وجاء هدف اللاعب المُلقب بالبرغوث في الدقيقة ال26 من الشوط الأول بمخالفة مُباشرة رائعة سكنت الزاوية التسعين لحارس الأتلتيكو “أوبلاك”.

وبهدفه اليوم وصل “ليو” لهدفه ال539 مع البلوغلرانا إضافة ل61 هدف مع المنتخب الأرجنتيني ما يعني 600 هدف كلاعب مُحترف.