بالفيديو..ميندي: “سخرنا من محرز بسبب نحافته.. لكنه أدهشنا بمراوغاته”

تحدث المدافع الفرنسي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بينجامين ميندي، عن صداقته مع اللاعب الجزائري رياض محرز التي تعود إلى فترة اللعب مع فريق لوهافر الفرنسي.

وتحدث ميندي في حوار مع مجلة “أونز مونديال” الفرنسية عن الحصة التدريبية الأولى التي أجراها رفقة اللاعب الجزائري رياض محرز مع فريق لوهافر قائلا: “كنا نقوم بعملية تمديد العظلات، كانت نهاية الحصة التدريبية، ورأينا شابا نحيفا قادما بإتجاهنا، وكان المدرب قد طالبه بالركض، لكن عادة ما نقوم بالركض ببطئ من أجل الإسترجاع، لكن محرز كان يركض بسرعة وبدون إنقطاع، وكنا نظن نحن اللاعبين أنه يبحث عن شيء ما”.

وأضاف: “في الحصة التدريبية الثانية تفاجئنا بأداء رياض محرز، لقد كان يراوغ الجميع ، وأمتعنا بفنياته”.