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الرياضة

بالفيديو.. ميندي يشكر الله بعد تبرئته من تهم الإغتصاب

بقلم النهار أونلاين
بالفيديو.. ميندي يشكر الله بعد تبرئته من تهم الإغتصاب
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برأت محكمة شيستر كراون ببريطانيا، اليوم الجمعة، الظهير الأيسر لنادي المان سيتي، والمنتخب الفرنسي، بنجامين ميندي، من جميع قضايا الإغتصاب الموجهة إليه.

وكشف موقع “RMC” الفرنسي، فقد تم نطق حكم البراءة بحق اللاعب ميندي، من جميع تهم الموجهة إليه بخصوص قضايا الاغتصاب والاعتداء على الفتيات.

بعد أن تمت تبرأته شهر جانفي الماضي في 7 قضايا من أصل 9، وإستمرت محاكمته في قضيتين ضد إمرأتين حتى تم النطق ببرائة اللاعب اليوم الجمعة.

وصرح ميندي مباشرة بعد خروجه من المحكمة، لوسائل الإعلام بعد صدور قرار براءته بالقول: “الحمد لله”.

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