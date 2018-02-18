بالفيديو.. مُخالفة غريبة لبراهيمي في لقاء بورتو وريو أفي

فاز فريق “بورتو” أمسية اليوم بخماسية كاملة دون رد على الضيف “ريو أفي” في الأسبوع 23 من الدوري البرتغالي الممتاز.

وأشرك المُدرب ” سيرجيو كونسيساو” النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي كالعادة في التشكيلة الأساسية وتركه يُكمل اللقاء لغاية نهايته.

ولم يستطع “الأسمر” ترك بصمته في اللقاء من خلال تمريرة حاسمة أو هدف لكنه شكل خطرا كبيرا على دفاعات الضيوف.

ونفذ براهيمي مُخالفة في الدقيقة 16 من اللقاء ضاعت بطريقة غريبة حيث إرتطمت بالعارضة ثم في رأس الحارس قبل أن تتوجه لمدرجات “الدراغاو”.