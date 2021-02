المدافع المحوري للخضر كان وراء هدف التعادل لأبها الذي جاء في الدقيقة ال75 برأسية جميلة خادعت حارس الهلال.

اللقاء الذي انتهى بفوز أبها بثلاثية لهدفين يدخل لحساب الجولة ال17 من الدوري السعودي للمحترفين.

🇩🇿⚽️ Goaaal Mehdi Tahrat ! The Algerian defender heads home from the free kick 💪 @Dime917 pic.twitter.com/iajpOqKwTw

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 4, 2021