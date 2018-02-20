بالفيديو.. مُدرب الخضر لأقل من 20 سنة:”هدفنا الرئيسي هو الـتأهل لكأس إفريقيا”

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

أكد “سليم سبع” مُدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أن هدفه الرئيسي مع التشكيلة الوطنية هو الـتأهل لكأس إفريقيا.

وقال “سبع” على هامش التربص المُغلق الذي إنطلق يوم 18 فيفري بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

“بدأنا العمل مع منتخب أقل من 20 سنة قبل شهرين وهذا رابع تربص عاينا خلالهم من 70 إلى 80 لاعبا”.

“في هذا التربص إستدعينا 29 لاعبا فيما سيتنقل معنا 24 لاعبا إلى مدينة طبرقة التونسية لمواجهة منتخب قطر وديا يوم 24 فيفري”.

وأضاف:”تنقلنا إلى غاية منطقة ورقلة من أجل معاينة اللاعبين ووصلنا لتحديد 80% من البنية الأساسية لمُنتخب أقل من 20 سنة”.

“الهدف من لقاء قطر هو جعل لاعبينا يتعودون على اللقاءات الدولية”.

“أما هدفنا الأول من تواجدنا على رأس المنتخب هو التأهل لكأس إفريقيا لأقل من 19 سنة”.

ويُذكر أن أشبال سليم سبع سيشدون الرحال يوم الخميس صوب مدينة عنابة جوا ويُكملون الرحلة صوب مدينة طبرقة التونسية برا.