بالفيديو.. مُدرب جمعية وهران يعتدي على مناصر ويتسبب في مهزلة

اعتدى “سالم العوفي” مُدرب فريق جمعية وهران على مناصر قبل بداية مواجهة لازمو ضد الضيف شبيبة بجاية أمسية اليوم السبت.

التقني الوهراني تسبب في مهزلة بعد ان غادر ملعب الحبيب بوعقل رافضا الاشراف على الفريق خلال مواجهة الجولة ال17 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية.

“العوفي” المعروف بخرجاته الغريبة لم يتحمل انتقادات الأنصار الذين اتهموه بالتواطئ مع الإدارة لمنح الفريق البجاوي النقاط الثلاث.

مدرب إتحاد الحراش السابق رد على الانتقادات بطريقة همجية ماجعل أعوان الأمن يتدخلون لفض النزاع وتفادي حدوث مالا يُحمد عقباه.