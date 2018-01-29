بالفيديو.. مُدرب حراس المنتخب الوطني لكرة اليد يفضح اللاعبين

رد مُدرب حراس المنتخب الوطني لكرة اليد “داود عميروش” على إتهامات اللاعب “هشام داود” الذي فتح النار في وجه الإتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وقال عميروش اليوم لتلفزيون النهار بعد وصول بعثة الخضر إلى مطار هواري بومدين قادمة من الغابون بعد المُشاركة في كأس إفريقيا.

“كنا مُقيمين في فندق مقبول وداود هذا ما فهمتوش لأنو نهار يقولك عندي إصابة ونهار يقولك راني حاب نونتريني”.

وأضاف:”بعض اللاعبين يخمو على المسيرة تاعهم ونساو العلم الوطني والمنتخب الوطني لي لازم يشرفوه”.

“كاين أمور خطيرة سنكشفها لاحقا في ندوة صحفية وكاين لاعب جا من فرنسا قالنا جيبو كيني مرا”.