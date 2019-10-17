بالفيديو.. مُزدوج جنسية جديد يُعلن رغبته باللعب للجزائر

بعث المدافع الفرانكو-جزائري لفريق “فالنسيان” الفرنسي “ماكسيم سبانو رحو” برسالة مباشرة للناخب الوطني “جمال بلماضي”.

صاحب ال24 ربيعا كان حاضرا بمدرجات ملعب “بيار موروا” بمدينة ليل الفرنسية لمناصرة الخضر ضد المنتخب الكولومبي.

المدافع السابق لفريق تولوز لم يكتفي بذلك فقط بل نشر فيديو يرصد لحظة عزف النشيد الوطني من المدرجات على حسابه في التويتر.

وكان “بلماضي” قد أكد في تصريحاته مؤخرا أن أي لاعبا مُزدوج الجنسية يُريد تمثيل الجزائر عليه التعبير عن ذلك علنا.