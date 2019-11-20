بالفيديو.. مُساعدة عمروش تستفز بلماضي وتدفعه للرد عليها!

أثارت مُساعدة عادل عمروش، مُدرب منتخب بوتسوانا، إستياء الرجل الأول في الخضر جمال بلماضي، خلال الندوة الصُحفية التي تلت المُباراة.

وقام بتغيير معالم وجهه عندما سمع نظيرته تقول بأن الحكم ظلم عناصرها، وهو الأمر الذي إستفزه كثيرا.

وإنتظر التقني الجزائري الى غاية حلول دوره، من أجل الرد على مُنافسته.

وقال :”ما دام الآنسة تحدثت عن أخطاء الحكم، فإني أؤكد بأنه لو صفر الأخطاء منذ البداية، لأخرج العديد من البطاقات”.

وواصل :”صحيح الحكم وقع في أخطاء، ولكن المؤكد، بأن وجهة نظرنا لهذه المُخالفات تبقى مُغايرة”.

وصنعت هذه الخرجة، الحدث في وسائل التواصل الإجتماعي، وتفاعل معها الجزائريون بإفختار، لعدم سكوت مُدربهم عن الإعتداءات التي تعرض لها نجومه.