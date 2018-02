بالفيديو.. مُشجعة تبكي بحُرقة بعد رؤية نجوم “البارصا” في الكامب نو

ونشر اليوم السبت الحساب الرسمي للنادي الكاتلوني على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو الفتاة مُرفقا إياه بعبارة:”عندما يتحقق حُلمك”.

وأظهر الفيديو “الحسناء” التي كانت ترتدي قميص “بوسكيتس” وهي تبكي بحرقة أثناء مُشاهدتها تسخينات زملاء “إنييستا” قبل إنطلاق لقاء فالنسيا.

هذا وتوجه “بوسكيتس” بعد نهاية اللقاء نحوها مانحا إياها قميصه الشخصي كما إلتقط معها صورة تذكارية.

When your dreams come true…

💙❤️ #ForçaBarçapic.twitter.com/189PurosCF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2018