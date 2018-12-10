بالفيديو.. مُناصرة “ريفر بلايت” تحتفل بجنون من “البالكون”!

ظهرت إحدى مُناصرات نادي “ريفر بلايت”، وهي تحتفل بطريقة جنونية بعد تسجيل “خوان كونيتيرو” لهدف الفوز أمام الغريم “بوكا جونيور”.

وقامت هذه المُناصرة بالصُراخ بأعلى صوتها، من شُرفة منزلها، وكأنها غير مُصدقة لتمكن فريقها من حسم لقب “الليبارتادوريس” لصالحه بثلاثية.

وعاشت بلاد “التانغو” في الأيام الماضية على وقع الأعصاب، بسبب “السوبر كلاسيكو” والذي لعب لأول في التاريخ خارج أرض الأرجنتين.

وتحصل “الريفر” على لقب “كوبا ليبارتادوريس”، بعدما تغلب على عدوه الأبدي، “بوكا جونيور” بثلاثية لهدف على أرضية “سانتياغو بيرنابيو” بمدريد.