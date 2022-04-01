بالفيديو.. مُناصر جزائري يستفز إيتو بسبب غاساما خلال قرعة المونديال !

لم يهضم لحد الآن الجزائريين مرارة الإقصاء المر أمام الكاميرون والفشل في بلوغ مونديال قطر بسبب غاساما.

والدليل على ذلك ماقام به المناصر الجزائري الذي حضر مراسيم قرعة المحفل العالمي اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

حيث استفز المناصر الجزائري رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، الذي حضر القرعة أيضا.

كما ردد المناصر لإيتو عديد العبارات على غرار:”غشاش، لقد اشتروا المباراة أمام الجزائر، لقد غشت الكاميرون”.

وهو الأمر الذي تجاهله تماما “إيتو” ولم يرد عليه إطلاقا.