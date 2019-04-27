بالفيديو.. مُهاجم فرنسي يُغني للجزائر ويحلم باللعب لها

لفت، “أندي دولور” مُهاجم نادي “مونبوليي” الأنظار في فيديو مميز، وهو يُغني للمنتخب الوطني الجزائري، داخل سيارته رفقة أحد أصدقائه.
وظهر “الغجري” مثلما يُلقب في “ليغزاغون” وهو مُتفاعل بشكل كبير مع الأغنية، في رسالة غير مُباشرة مفادها “أريد اللعب للخضر”.
وإنتشرت في الساعات الأخيرة، معلومات عديدة بخصوص رغبة صاحب الـ27 عاما في حمل ألوان “مُحاربي الصحراء”، في أقرب الآجال الممكنة.
ويمتلك اللاعب أصولا جزائرية من ناحية والدته، ويستهدف التواجد مع “الأفناك” خاصة وأنه يُقدم موسما مميزا في الليغ 1 الفرنسية.
'@AndyDelort9 qui chante "Viva l'Algérie" mais en terme de déhanché il ne surpasse pas @SmaBouabdellah pic.twitter.com/KMfDanP9Du
— DZfoot (@DZfoot) April 26, 2019
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