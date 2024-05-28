بالفيديو.. نائب فرنسي يرفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان

رفع نائب حزب فرنسا الأبية، سيباستيان ديلوغو، العلم الفلسطيني اليوم الثلاثاء في نصف دورة الجمعية الوطنية. خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة.

ومن دون تأخير، قام الرئيس يائيل براون بيفيت بتعليق الجلسة وندد بالسلوك واصفا إياه بـ “غير المقبول”.

وأدى تصرف عضو حزب فرنسا الأبية إلى تعليق الجلسة في الجمعية الوطنية.

وبعد تصويت مكتب الجمعية، صوت أغلبية النواب لصالح الاستبعاد المؤقت لزميلتهم لمدة 15 يوما.

وبعد النطق بهذه العقوبة، غادر نائب LFI بالدراجة الهوائية وهو يصنع علامة النصر بأصابعه، وسط تصفيق برلمانيي Nupes.

“لا تهمني العقوبات على الإطلاق”

وقال النائب في ميكروفون LCP “لقد لوحت بالعلم الفلسطيني داخل أكبر مؤسسة فرنسية لأنه بينما نتحدث الأطفال يُقتلون بالأسلحة الفرنسية”.

وأضاف سيباستيان ديلوغو عن قطاع غزة: “هناك إبادة جماعية تجري هناك. قليل من الناس يجرؤون على قول كلمة إبادة جماعية. لكن من المهم أن نتذكر أن الأطفال يُذبحون على أيدي الأسلحة الفرنسية”.

وأضاف “لا يهمني على الإطلاق الحكم الذي سيصدره عليّ رئيس الجمعية. سيكون بمثابة وسام بالنسبة لي إذا حصلت على عقوبة، فهذا مصدر فخر”.

وتساءل: “هل سيستيقظ رئيس الجمهورية أخيرا ويقول يجب أن نتوقف عن بيع السلاح؟”.

وعلى الرغم من مطالبات المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار، فإن الكيان الصهيوني يزيد من ضرباته في المنطقة. وهذا ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ.

في الوقت نفسه، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء.