بالفيديو.. نائب فرنسي يهاجم المهاجرين

طالب أنصار اليمين واليمين المتطرف الفرنسي مؤخرًا، بقوانين أكثر صرامة وسياسة هجرة أكثر “تنظيماً”.

بعد سفير فرنسا لدى الجزائر السابق Xavier Driancourt. جاء دور الجمهوري إريك سيوتي للتعبير عن رغبته في تقليص أعداد المهاجرين في فرنسا.

وشارك رئيس الحزب الجمهوري الفرنسي، إريك سيوتي، في الحركة بالتعبير علنًا عن رأيه في الهجرة. ووفقا له، يجب على فرنسا أن تقلل بشكل جذري من تدفق الأجانب الوافدين.

وشدد على ضرورة يجب فرض نظام حصص لمنح تصاريح الإقامة. من أجل تنظيم عدد المهاجرين الشرعيين الذين يتم الترحيب بهم كل عام.