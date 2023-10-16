بالفيديو.. نائب فرنسي يهين نظيره الجزائري ويصفه بـ “الحثالة”!

التقطت كاميرات وسائل الإعلام في فرنسا فضيحة أخلاقية خلال زيارة المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إلى هايانج، بمقاطعة موسيل.

وبالفعل، وقع النائب عن الدائرة الأولى للموزيل، بلخير بلحداد، ضحية تصريحات عنصرية. أطلقها أحد نواب حزب التجمع الوطني الفرنسي. حيث قال لوران جاكوبيلي لبلخير بلحداد، النائب الفرنسي المولود في تيمقاد بالجزائر: “لا تتصرف كالحثالة”.

وانتشر الهجوم اللفظي الذي شنه نائب من حزب التجمع الوطني، وهو حزب يميني متطرف، على شبكة الإنترنت.

ويتابع لوران جاكوبيلي قائلاً: “ابق مهذباً، حسناً! ويضيف لبلخير بلحداد: “سوف أتسبب في الفوضى في مكانك”.

وأمام هذه التصريحات التهديدية، حاول النائب من أصل جزائري عن الدائرة الأولى لموزيل، بلخير بلحداد، تهدئة “المعتدي”. على حد قوله، “خاصة عدم وجود تهديدات. أنت تهين جميع المواطنين في دائرتي الانتخابية”.

وصدمت المشاجرة اللفظية بين النائبين العديد من مستخدمي الإنترنت بسبب طبيعتها العنيفة وتلميحاتها العنصرية والبشعة.

“لا تكن حثالة. كيف حال السيدة ليدوك؟ هل حماس بخير؟ »، يقول جاكوبلي لبلحداد. تم التعامل معه على أنه “حثالة” من قبل النائب لوران جاكوبيلي. بينما حظي النائب من أصل جزائري بلخير بلحداد بدعم العديد من النواب.

وأعلن بلحداد عن نيته تقديم شكوى: “من الواضح أن هذه إهانة علنية لمسؤول منتخب. ولكن هناك أيضا بعدا للاستفزاز والتحريض على الكراهية”، حسبما قال النائب لصحيفة لوموند، الذي يرى في استخدام القانون. كلمة “حثالة” إشارة محجبة إلى أصولها.