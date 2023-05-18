بالفيديو.. نادال يحدّد موعد اعتزاله ميادين التنس
كشف أسطورة كرة التنس الإسباني رافاييل نادال عن موعد رمي المنشفة نهائيا ومغادرة ميادين التنس.
وقال رافاييل نداخل خلال الندوة الصحفية التي عقدها في أكاديميته الشهيرة في إسبانيا بعد إعلان انسحابه من بطولة رولان غاروس “العام المقبل سيكون عامي الأخير في عالم التنس”.
كما أضاف أسطورة التنس ” أحاول أن اجتهد هذه السنة حتى يأتي الموعد المحدّد، و اتمنى أن أكون لائقا بدنيا حتى أستطيع قول كلمة الوداع بشكل جيّد”.
وختم نادال “الهدف الحالي هو مواجهة عامي الأخير لإنهائه بشكل جيّد. مع ضمان القدرة على الاستمتاع”.
حديث رافا بالمُؤتمر الصحفي ..
“لقد كانت سنوات صعبة، كلفتني عدم الانتظام بالبطولات، رغم أن النتائج الجيدة تُخفي ذلك. لا أستحق أن ينتهي بي الأمر بهذا الشكل في مؤتمر صحفي. سأبذل قصارى جهدي للاعتزال بشكل مُختلف” #RafaelNadal𓃵 pic.twitter.com/KvQbLUvckd
— عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) May 18, 2023
🎥🚨مترجم | لحظة إعلان الماتادور رافا #نادال عن اعتزاله التنس في عام 2024.#RafaelNadal #نادال pic.twitter.com/I4oazdtUU9
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) May 18, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio