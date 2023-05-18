بالفيديو.. نادال يحدّد موعد اعتزاله ميادين التنس

كشف أسطورة كرة التنس الإسباني رافاييل نادال عن موعد رمي المنشفة نهائيا ومغادرة ميادين التنس.

وقال رافاييل نداخل خلال الندوة الصحفية التي عقدها في أكاديميته الشهيرة في إسبانيا بعد إعلان انسحابه من بطولة رولان غاروس “العام المقبل سيكون عامي الأخير في عالم التنس”.

كما أضاف أسطورة التنس ” أحاول أن اجتهد هذه السنة حتى يأتي الموعد المحدّد، و اتمنى أن أكون لائقا بدنيا حتى أستطيع قول كلمة الوداع بشكل جيّد”.

وختم نادال “الهدف الحالي هو مواجهة عامي الأخير لإنهائه بشكل جيّد. مع ضمان القدرة على الاستمتاع”.

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