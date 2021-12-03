بالفيديو..نادر مطر : “سنلجأ إلى الطريقة الدفاعية أمام الجزائر”

حذر متوسط ميدان المنتخب اللبناني نادر مطر من فتح المساحات أمام المنتخب الجزائري خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين خلال مباراة الغد في المونديال العربي.

ونشط نادر مطر ندوة صحفية صبيحة اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الجولة الثانية من كأس العالم للمنتخبات العربية قائلا:

“صحيح أننا نرغب تطبيق اللعب الهجومي، لكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار المنتخب الذي سنواجهه، لا يمكننا فتح اللعب أمام المنتخب الجزائري والمصري”.

“يجب أن نغلق اللعب أمامهم، لأننا في حال فتح اللعب فإنه بإمكانهم صنع الفارق عن طريق الفرديات التي يتمتع بها اللاعبين، سنحاول بناء بعض الهجمات والتسجيل عن طريق الهجمات المعاكسة”.

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