بالفيديو.. نادين نجيم ومعتصم النهار في عمل جديد بعد نجاحهما الباهر

تم إطلاق الفيديو الترويجي، للمسلسل الجديد الذي يجمع النجمين، اللبنانية نادين نسيب نجيم، والسوري معتصم النهار. وحقق البرومو نجاحاً كبيرا بحوالي الـ 2 مليون مشاهدة بعد ساعات من عرضه.

ويحمل المسلسل عنوان “صالون زهرة“، ويجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما.

وظهر بالفيديو الترويجي الذي نشرته نادين نجيم عبر صفحتها على انستغرام، مجموعة من المشاهد بين نادين ومعتصم النهار، شوقت المتابعين أكثر لعملهما المنتظر، خصوصا بعد النجاح الكبير لآخر عمل جمعهما معا “خمسة ونص”.

وتدور أحداث “صالون زهرة” في إطار كوميدي، وسيسلط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت، وضرر يلحق بصالون تجميلي.

والمسلسل من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد، وهو من من بطولة نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وطوني عيسى، وكارول عبود، ونقولا دانيال، وفادي أبي سمرا، وزينة مكي، ونهلا داوود، ومجدي مشموشي، ونوال كامل، وجنيد زين الدين، وأنجو ريحان، حسين مقدم، ورشا بلال ولين غرّة.

https://www.instagram.com/p/CR1jQSdnMrV/