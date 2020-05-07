بالفيديو.. نادي السد يكشف خاصية بونجاح في تسجيل الأهداف

أثنى نادي السد القطري، على مهاجمه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، من خلال ابراز احدى مميزاته في طريقة تسجيله للأهداف.

ونشرت إدارة نادي السد، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، يضم مجموعة من الأهداف التي سجلها بونجاح، بلمسة واحدة للكرة.

وعلق النادي القطري، على هذا الفيديو الخاص بمهاجم الخضر، بعبارة، “أهداف بماركة بغداد بونجاح.. من اللمسة الأولى”.

ويبرز هذا الفيديو، العديد من المميزات الهامة في طريقة لعب لبغداد بونجاح، وتسجيله للأهداف، على غرار مستواه الفني العالي، حسن اختيار تمركزه فوق الميدان، وسرعته في التنفيذ.