بالفيديو.. نادي السد يكشف خاصية بونجاح في تسجيل الأهداف

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. نادي السد يكشف خاصية بونجاح في تسجيل الأهداف
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى نادي السد القطري، على مهاجمه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، من خلال ابراز احدى مميزاته في طريقة تسجيله للأهداف.

ونشرت إدارة نادي السد، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، يضم مجموعة من الأهداف التي سجلها بونجاح، بلمسة واحدة للكرة.

وعلق النادي القطري، على هذا الفيديو الخاص بمهاجم الخضر، بعبارة، “أهداف بماركة بغداد بونجاح.. من اللمسة الأولى”.

ويبرز هذا الفيديو، العديد من المميزات الهامة في طريقة لعب لبغداد بونجاح، وتسجيله للأهداف، على غرار مستواه الفني العالي، حسن اختيار تمركزه فوق الميدان، وسرعته في التنفيذ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=816567

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com