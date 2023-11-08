بالفيديو.. نادي الغرافة يستعرض أهداف براهيمي في الموسم الجاري

استعرضت إدارة نادي الغرافة القطري، اليوم الأربعاء، أهداف نجمها الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في الموسم الجاري.

ونشرت إدارة الغرافة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو لكل الأهداف التي سجلها براهيمي في الموسم الجاري.

كما أوضح مسؤولي النادي القطري، بأن الدولي الجزائري، بصم على 12 هدف، في ثمانية مباريات له مع الفريق.

يذكر أن ياسين براهيمي، يقدم أفضل مستوياته بداية الموسم الجاري مع ناديه الغرافة، بدليل تصدره ترتيب هدافي الدوري القطري.