بالفيديو.. نادي الغرافة يستعرض أهداف وأرقام بولاية في الموسم الجاري

استعرضت إدارة نادي الغرافة القطري، اليوم الأحد، الأهداف التي بصم عليها نجمها الدولي الجزائري فريد بولاية، بداية الموسم الجاري.

ونشرت، الحسا الرسمي لنادي الغرافة، عبر منصة “X”، مقطع فيديو، لكل الأهداف التي سجلها بولاية مع فريقه هذا الموسم.

كما كشف مسؤولي النادي القطري، بأن الدولي الجزائري، نجح خلال المباريات الثمانية لفريقه، من تسجيل أربعة أهداف، ومنح أربعة تمريرات حاسمة.

وتؤكد الأرقام التي بصم عليها فريد بولاية، إلى غاية الجولة الثامنة من الدوري القطري، تواجده في أفضل فورمة هذا الموسم.