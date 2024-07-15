بالفيديو.. نادي سانت تروند يقدم لاعبه الجديد زين الدين بلعيد

قدمت إدارة نادي سانت تروند البلجيكي، اليوم الإثنين، مستقدمها الجديد، الدولي الجزائري زين الدين بلعيد.

ونشرت إدارة نادي سانت تروند، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، لتقيدم زين الدين بلعيد، بصفة رسمية”.

وظهر القائد السابق لفريق اتحاد العاصمة، من خلال هذا الفيديو، وهو يكتشف ملعب فريقه الجديد، إلى جانب مسؤولي سانت تروند.

يذكر أن زين الدين بلعيد، رسم انتقاله إلى فريق سانت تروند، هذا الصيف، أين سيخضو أول تجربة احترافية في مشواره الكروي.