بالفيديو.. نادي ميتز يتوج أوكيدجا كأفضل لاعب في الموسم

أختير الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز الفرنسي، كأفضل لاعب في الفريق، في ختام هذا الموسم الكروي.

ونشر نادي ميتز، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، أعلن من خلالها عن تتويج أوكيدجا، بلقب أفضل لاعب في الفريق لهذا الموسم.

ويأتي هذا، بعد حصول حارس الخضر، على أغلبية الأصوات بنسبة 59%، متفوقا عى زميليه في الفريق حبيب ديالو 26%، وسونتونز فابيان 9%.

وأرجعت إدارة نادي أف سي ميتز الفرنسي، الفضل في تمكن الفريق من ضمان البقاء، لألكسندر أوكيدجيا، الذي حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، ونجح في 96 تصدي.