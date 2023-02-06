بالفيديو.. نادي ميتز يستذكر فريد بولاية بأحد أجمل أهدافه

استذكرت إدارة نادي ميتز الفرنسي، اليوم الإثنين، نجمها الأسبق، الجزائري فريد بولاية، من خلال أحد أجمل أهدافه بألوان الفريق.

ونشرت إدارة ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، لأحد أجمل أهداف بولاية، بقميص الفريق.

كما علّق مسؤولو النادي الفرنسي، على هذا الهدف بتغريدة: “هل تتذكرون هذا الجوهرة”. في اشارة منهم للدولي الجزائري.

وأعاد بولاية نشر هذا الفيديو على حسابه الخاص في “تيوتر”، وأرفقه بشعار القلب، في إشارة منه لحبه الكبير لهذا الفريق.

يذكر أن فريد بولاية، حمل ألوان نادي ميتز الفرنسي لعدة مواسم، قبل أن ينتقل إلى نادي الغرافة القطري أين ينشط حاليا.