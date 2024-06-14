بالفيديو.. نادي ميتز يستعرض أجمل تصديات أوكيدجا لهذا الموسم

استعرض نادي ميتز الفرنسي، اليوم الجمعة، أجمل اللقطات التي تألق فيها حارس مرماهم الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، بتصدياته للكرة.

ونشر إدارة ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، لأجمل تصديات التي بصم عليها أوكيدجا.

كما أبرز هذا الفيديو، الدور الكبير الذي لعب حارس المرمى الجزائري، في الموسم الجاري، مع ناديه، في الدوري الفرنسي.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، أبدى مؤخرا، استعداده للعودة إلى المنتخب الوطني، في حال تلقيه دعوة من الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.